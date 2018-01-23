ПОЛІТИКА НОВИНИСпостережна місія ОБСЄ підтвердила, що у результаті обстрілу автобуса біля окупованої Оленівки в Донецькій області загинув чоловік 58 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ підтвердила загибель чоловіка внаслідок обстрілу автобуса у "сірій зоні"
Автобус потрапив під обстріл зі стрілецької зброї
Фото: picturedesk.com
Про це йдеться у звіті організації від 22 січня.
"Член "ДНР" повідомив патрулю СММ про те, що чоловік із кульовими пораненнями шиї та лівої щоки помер, а іншого постраждалого чоловіка повезли до лікарні у Донецьк", - підкреслили спостерігачі.
"Автобус потрапив під обстріл зі стрілецької зброї, що вівся із західного напрямку", - йдеться у звіті.
Як відомо, автобус із цивільними біля населеного пункту Оленівка в "сірій зоні" на тимчасово непідконтрольній території був обстріляний бойовиками ОРДО.
Як повідомлялося, раніше Державна прикордонна служба заявила, що в сірій зоні в районі населеного пункту Оленівка постраждали двоє цивільних осіб.
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