ОБСЄ підтвердила загибель чоловіка внаслідок обстрілу автобуса у "сірій зоні"

Автобус потрапив під обстріл зі стрілецької зброї

Спостережна місія ОБСЄ підтвердила, що у результаті обстрілу автобуса біля окупованої Оленівки в Донецькій області загинув чоловік 58 років.

Про це йдеться у звіті організації від 22 січня.

"Член "ДНР" повідомив патрулю СММ про те, що чоловік із кульовими пораненнями шиї та лівої щоки помер, а іншого постраждалого чоловіка повезли до лікарні у Донецьк", - підкреслили спостерігачі.

"Автобус потрапив під обстріл зі стрілецької зброї, що вівся із західного напрямку", - йдеться у звіті.

Як відомо, автобус із цивільними біля населеного пункту Оленівка в "сірій зоні" на тимчасово непідконтрольній території був обстріляний бойовиками ОРДО.

Як повідомлялося, раніше Державна прикордонна служба заявила, що в сірій зоні в районі населеного пункту Оленівка постраждали двоє цивільних осіб.