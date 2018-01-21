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Бойовики обстріляли автобус з цивільними, є загиблий

Автобус перебував поблизу КПВВ "Оленівка"
Російсько-терористичні війська обстріляли пасажирський автобус в "сірій зоні" в районі контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Оленівка". В результаті нападу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Бойовики обстріляли автобус з цивільними, є загиблий Фото: з відкритих джерел

"За оперативною інформацією, автобус із цивільними особами був обстріляний бойовиками НЗФ ОРДО. За словами місцевих мешканців, які у цей час перетинали лінію зіткнення через КПВВ, внаслідок цих дій одна цивільна особа загинула, ще одна - отримала поранення", - повідомляє прес-центр штабу АТО. 

Там наголосили, що інформація, поширена деякими проросійськими ЗМІ, що нібито Збройні Сили України обстріляли автобус в районі КПВВ "Оленівка", не відповідає дійсності.

"Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії у переддень візиту на територію Донецької і Луганської областей першого заступника глави СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга", - заявили у штабі.

У свою чергу, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі "112 Україна" заявив, що "наявної інформації від громадян, які перетинаються лінію розмежування, недостатньо, щоб скласти повну картину того, що відбулося".

"Але громадяни повідомляють, що біля населеного пункту Оленівка на тимчасово непідконтрольній території чи то внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї, чи то внаслідок осколкових ушкоджень від вибуху невідомого пристрою постраждало щонайменше двоє пасажирів мікроавтобуса. Нібито один із цих громадян загинув, а другий отримав поранення", - додав він.

Разом з тим, підконтрольний бойовикам ресурс "ДАН" повідомив, що в неділю близько 13:20 зі стрілецької зброї підрозділи ЗСУ обстріляли автобус в сірій зоні в районі КПВВ "Оленівка".

"В результаті поранення несумісні з життям отримав один мирний житель, ще один отримав поранення", - йдеться в повідомленні сайту бойовиків.

Як повідомлялося, раніше Державна прикордонна служба заявила, що в сірій зоні в районі населеного пункту Оленівка постраждали двоє цивільних осіб.

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21 01 2018 17:30
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