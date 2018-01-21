В "сірій зоні" на Донбасі постраждало двоє цивільних У районі населеного пункту Оленівка двоє цивільних осіб (пасажирів мікроавтобуса) постраждало внаслідок або обстрілу, або ураження осколками від вибуху невідомого вибухового пристрою

Державна прикордонна служба України з посиланням на очевидців повідомляє про двох постраждалих від обстрілу або підривання пасажирів автобуса в районі смт Оленівка Волноваського району Донецької області.

Фото: REPORT.IF.UA

"Від осіб, які прямують через лінію розмежування, українським прикордонникам стало відомо про те, що в районі населеного пункту Оленівка двоє цивільних осіб - пасажирів мікроавтобуса - постраждало внаслідок чи то обстрілу, чи то ураження осколками від вибуху невідомого вибухового пристрою", - йдеться на офіційному сайті відомства. "Наразі обставини надзвичайної ситуації з'ясовуються, інформація уточнюється. Прикордонники сповістили представників міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, минулої доби противник шість разів порушив режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

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