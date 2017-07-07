ОБСЄ ухвалила резолюцію про відновлення цілісності України

Парламентська асамблея ОБСЄ в п'ятницю, 7 липня, в Мінську ухвалила резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Запад".

Згідно з проектом резолюції, ПА ОБСЄ заявляє про свою "повну повагу суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним співтовариством кордонів, які включають Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Крім того, в документі ПА ОБСЄ заявляє про своє "засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією і триваючої гібридної агресії Росії проти України на Донбасі".

Також в проекті резолюції ПА ОБСЄ "наполегливо закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні за допомогою притоку бойовиків, грошей та зброї через непідконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати чинити будь-яку підтримку незаконних збройних формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей України, які здійснюють терористичні акти в Україні".

У документі також міститься заклик до Російської Федерації "забезпечити виведення своїх збройних формувань, військової техніки та найманців з території окремих районів Донецької та Луганської областей України під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння всіх незаконних збройних формувань".

Під час обговорення проекту резолюції голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький запросив всіх "в російські Крим та Севастополь, які повернулися в Російську Федерацію на основі норм міжнародного права, і подивитися своїми очима на те, яку радість відчувають жителі Криму і Севастополя, наскільки гармонійним й успішним є їхнє життя".

Крім того, Слуцький заявив про відсутність російських важких озброєнь і російських гібридних збройних сил на південному сході України.

У свою чергу член російської делегації депутат Микола Рижак, виступаючи проти прийняття української резолюції, сказав: "Ось так в 30-ті роки повзучий фашизм потихеньку заволодівав умами спокійних європейців, а потім ми всі в коаліції долали жахливу війну. Ось і зараз ми заохочуємо паростки неонацизму в Україні. Ви ще будете шкодувати, коли події в Україні змусять вас переосмислити постулати, які ви висуваєте щодо громадян Криму".

"Ми не можемо приймати таку резолюцію і вважаємо, що ганебно приймати її в 21 столітті, коли фашизм знову піднімає голову", – підкреслив Рижак.

За його словами, "деякі ідеологи ІДІЛ знаходяться під трепетним патронажем в Україні".

Заступник голови Держдуми, керівник російської делегації на сесії ПА ОБСЄ Петро Толстой, виступаючи також проти резолюції, заявив, що раніше пропонувалося відмовитися від розгляду цього документа. Однак, продовжив він, "якщо Асамблея хоче, то Росія може представити 136 пунктів порушення українською владою норм міжнародного права".

На завершення дискусії слово взяв автор резолюції Артур Герасимов.

"Коли ви говорите про референдум в Крим, то яким чином референдум під дулами "Калашникова" відповідає нормам міжнародного права? І коли ви говорите про те, що в звіті СММ ОБСЄ відсутні дані про присутність російського озброєння, то що тоді означають слова система "Буратіно" в цих звітах? Це новітні екземпляри російської зброї", – звернувся Герасимов до своїх російських колег і закликав їх не брехати.

Нагадаємо, в Мінську 5 липня відкрилася двадцять шоста сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ.