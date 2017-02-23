ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні та зміцнить їх технічний потенціал
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН оголосив Міністр закордонних справ Австрії голова ОБСЄ Себастьян Курц.
"Одним з центральних питань, з якими доводиться мати справу ОБСЄ, - криза в Україні і навколо України. Ця криза має ряд аспектів: це анексія Криму, поставки зброї в Донбас, роль Російської Федерації, здійснення Мінських угод і численні акти насильства. Всі ці питання регулярно обговорюються в ОБСЄ", - заявив Курц, повідомляє прес-служба ООН
"Необхідно домагатися поліпшення умов життя місцевого населення, особливо уздовж лінії зіткнення. У цьому зв'язку вкрай важливо забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних організацій до людей, які потребують допомоги", - зазначив він.
Міністр також підкреслив, що рівень насильства, який спостерігається на сході України в останній час, абсолютно неприйнятний. Він в черговий раз закликав всі сторони виконувати Мінські угоди і повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.
Нагадаємо, що в ОБСЄ повідомили, що наразі на сході України досі продовжується використання важкого озброєння, що може призвести до загострення конфлікту в зоні АТО.
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