ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні та зміцнить їх технічний потенціал

Організація з безпеки і співробітництва в Європі має намір збільшити кількість спостерігачів у складі своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні, зміцнити її технічний потенціал і збільшити години патрулювання вздовж лінії зіткнення.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН оголосив Міністр закордонних справ Австрії голова ОБСЄ Себастьян Курц.

"Одним з центральних питань, з якими доводиться мати справу ОБСЄ, - криза в Україні і навколо України. Ця криза має ряд аспектів: це анексія Криму, поставки зброї в Донбас, роль Російської Федерації, здійснення Мінських угод і численні акти насильства. Всі ці питання регулярно обговорюються в ОБСЄ", - заявив Курц, повідомляє прес-служба ООН

"Необхідно домагатися поліпшення умов життя місцевого населення, особливо уздовж лінії зіткнення. У цьому зв'язку вкрай важливо забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних організацій до людей, які потребують допомоги", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що рівень насильства, який спостерігається на сході України в останній час, абсолютно неприйнятний. Він в черговий раз закликав всі сторони виконувати Мінські угоди і повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що в ОБСЄ повідомили, що наразі на сході України досі продовжується використання важкого озброєння, що може призвести до загострення конфлікту в зоні АТО.