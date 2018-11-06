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Одеський нафтопереробний завод перейшов у державну власність

Питання про повторну приватизацію планується розглядати спільно з урядом
Одеський нафтопереробний завод (НПЗ) перейшов в управління Фонду державного майна України (ФДМ).
Одеський нафтопереробний завод перейшов у державну власність Фото: dumskaya.net

Про це повідомив в. о. голови ФДМ Віталій Трубаров.

"Я підписав акт прийому-передачі даного майна від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та його підконтрольної структури "Укрнафтопродукту", як організації, яка взяла це майно за рішенням суду на збереження і передала це майно новоствореному державному підприємству з такою ж назвою "Одеський НПЗ", – цитує Трубарова "РБК-Україна".

При цьому голова Фонду зазначив, що фактична передача триватиме до 18 червня.

"Дата фактичної передачі у нас буде відбуватися до 18 числа, оскільки нам необхідно час на те, щоб забезпечити збереження даного цілісного майнового комплексу і відповідно укласти договір з певними структурами на те, що вони будуть нам допомагати, перш за все, зберігати дане майно", – повідомив Трубаров.

Разом з тим він розповів, після чого можливий повторний продаж Одеського НПЗ.

"Ми після фактичної передачі, яка відбудеться, створимо ще одну інвентаризаційну комісію для того, щоб зробити ще одну інвентаризацію, щоб зрозуміти – чи все збережено в тій формі, яка була, і, по-друге, нам це майно необхідно поставити на баланс підприємства за конкретною вартістю, тобто, нам необхідно буде оцінити вартість НПЗ", – сказав Трубаров.

"Якщо ми говоримо про процедуру, то етапність така: прийняття майна до себе в управління (це те, що зараз відбулося), укладення договору на охорону даного об'єкта, проведення інвентаризації даного об'єкта, проведення його оцінки, постановка на баланс з конкретною вартістю всього активу і вже після цього ми переходимо до наступного етапу – до ухвалення управлінського рішення, що робити з цим активом", – додав він.

За словами чиновника, питання про повторну приватизацію розглядатиметься спільно з урядом.

"Ми разом з Кабміном, разом з міністерством будемо радитися на предмет того – запускати завод за його основною операційною діяльностю або виставляти його на повторну приватизацію. Це ми будемо розуміти тоді, коли закінчимо всі процедурні моменти", – підсумував Трубаров.

Нагадаємо, Суворовський районний суд Одеси 19 червня 2017 ркоу ухвалив рішення про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського нафтопереробного заводу у власність держави. У серпні минулого року Кабмін схвалив передачу Одеського НПЗ в управління Фонду держмайна.

Як повідомляв iPress.ua, Фонд держмайна розпочав велику приватизацію.

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11 06 2018 21:54
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