Одного українця потерпілого під час аварії російського судна в Керчі врятовано
Про це заявляє джерело в органах влади району, повідомляє ТАСС.
"Постраждалого перевезли в одну з ростовських лікарень на прохання родичів. На сьогоднішній ранок його вже у нас немає", - сказав співрозмовник агентства.
За його даними, в морзі лікарні залишаються два тіла загиблих членів екіпажу судна, ще одне відправлено в морг в ЦРЛ Геленджика.
Врятований громадянин України, моторист 1982 року народження, весь вчорашній день перебував на борту рятувального судна - танкера "Волгонефть 18". Він був піднятий з води з ознаками сильного переохолодження. Ще три члени екіпажу судна загинули, пошуки решти восьми тривають.
Нагадаємо, 19 квітня, близько 4:00 ранку судно "Герої Арсеналу", яке йшло під прапором Панами, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.
У МНС РФ заявили, що судно прямувало з міста Азов до Туреччини з вантажем зерна.
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