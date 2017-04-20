Одного українця потерпілого під час аварії російського судна в Керчі врятовано

Потерпілого під час аварії судна "Герої Арсеналу" українця перевезли з лікарні в Темрюкському районі Краснодарського краю в одну з ростовських клінік.

Про це заявляє джерело в органах влади району, повідомляє ТАСС.

"Постраждалого перевезли в одну з ростовських лікарень на прохання родичів. На сьогоднішній ранок його вже у нас немає", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, в морзі лікарні залишаються два тіла загиблих членів екіпажу судна, ще одне відправлено в морг в ЦРЛ Геленджика.

Врятований громадянин України, моторист 1982 року народження, весь вчорашній день перебував на борту рятувального судна - танкера "Волгонефть 18". Він був піднятий з води з ознаками сильного переохолодження. Ще три члени екіпажу судна загинули, пошуки решти восьми тривають.

Нагадаємо, 19 квітня, близько 4:00 ранку судно "Герої Арсеналу", яке йшло під прапором Панами, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.

У МНС РФ заявили, що судно прямувало з міста Азов до Туреччини з вантажем зерна.