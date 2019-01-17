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З початку доби один військовий отримав поранення на Донбасі

Бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
З початку доби російсько-окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. В результаті один військовослужбовець отримав поранення.
З початку доби один військовий отримав поранення на Донбасі Фото: gettyimages.com

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ з ПТРК, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селища Південне. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції українських військових поблизу селища Піски з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Також зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Невельського.

Зазначається, що підрозділи ООС у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

"Об'єднані сили продовжують стійко виконувати завдання щодо стримування російської агресії. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться в повідомленні.

Раніше в штабі ООС повідомили, що в середу, 16 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ п'ять українських військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості і п'ятеро - бойові травми. 

 

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17 01 2019 18:58
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