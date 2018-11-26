Один з поранених українських моряків у критичному стані, – Єльченко
Про це повідомив постпред України Володимир Єльченко на засіданні Радбезу ООН в понеділок, передає УП.
"Шість українських моряків поранені, троє з них важко, і відповідно до попередньої інформації, одна людина знаходиться в критичному стані", - розповів він.
За словами Єльченка, в результаті цієї атаки спецназ ФСБ РФ захопив три українські кораблі і 23 членів екіпажу.
Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що підконтрольний окупантам суд у Криму, ймовірно, 27 листопада обиратиме запобіжний захід українським морякам, захопленим Росією.
Омбудсмен з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що ніхто з затриманих у Керченській протоці українських моряків не перебуває у місцях обмеження волі.
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