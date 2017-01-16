Охендовський відмовився давати свідчення під час допиту у НАБУ

Охендовський прийшов на допит у НАБУ, але відмовився давати свідчення

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський відмовився давати свідчення під час допиту у Національному антикорупційному бюро 16 січня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прес-секретаря відомства Світлану Оліфіру.

"Допит відбувся, але був зупинений через те, що підозрюваний відмовився давати свідчення", - повідомила вона.

Голова ЦВК пояснив відмову давати свідчення відсутністю під час допиту прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Однак, відповідно до чинного законодавства, прокурор не зобов`язаний бути присутнім під час проведення слідчих дій. Це його право, але не обов`язок", - пояснила прес-секретар НАБУ.

У свою чергу сам Охендовський 16 січня заявив журналістам, що окремі працівники НАБУ обов'язково будуть покарані за свої незаконні дії - тиск на голову ЦВК і незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності, передає Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом ми з моїми захисниками зосередимося на притягнення до відповідальності тих осіб, які причетні до тиску на главу ЦВК, і осіб, які причетні до незаконного притягнення мене до кримінальної відповідальності. Нещодавно ми отримали рішення суду, яке зобов'язує Генеральну прокуратуру почати відповідне кримінальне провадження і внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - заявив він.

Охендовський також пообіцяв довести, що він не причетний до будь-яких правопорушень.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.