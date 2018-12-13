Окупаційний суд взяв під варту кримського татарина Бекірова

У анексованому Сімферополі суд заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

Як повідомляє ОВД-Інфо, згідно з матеріалами справи, про це розповів якийсь свідок, інформує "Громадське".

Силовики РФ затримали кримського татарина Бекірова на адмінмежі з Кримом 12 грудня. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. З будівлі ФСБ РФ у Сімферополі Бекіру дали можливість повідомити дружину про те, де він знаходиться.

Едем Бекіров 1961 року народження постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. Чубаров розповів, що у січні йому провели операцію на серці, і він змушений приймати багато ліків. Під час затримання усі його ліки залишилися у водія в машині. Крім того, Бекіров має інвалідність.

Нагадаємо, в анексованому Криму російські силовики приходили із обшуками до активістів об'єднання "Кримська солідарність".

На території українського Криму 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світовою спільнотою так званий "референдум" про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про "включення Криму до складу РФ". Відтак Росія анексувала український півострів.

Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому "референдумі".