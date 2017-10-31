Олександр Аваков та Сергій Чеботарь отримали підозри у "справі рюкзаків" Третього фігуранта справи везуть з Харькова до Києва

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.

Фото: nabu.gov.ua

Підозру оголосили сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю, - повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Третього фігуранта справи - керівника ІТ-компанії Turboseo Володимира Литвина - зараз везуть з Харькова до Києва, - інформує Українська правда з посиланням на власні джерела. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".



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