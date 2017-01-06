Олександр Кучер офіційно покинув "Шахтар"
Захисник збірної України залишає команду після 11 років виступів, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Фото: shakhtar.com
"Олександр Кучер приєднався до донецького клубу влітку 2006 року, а його дебют припав на матч чемпіонату України проти "Металіста" (5:0). Футболіст відразу обрав 5-й номер і не розлучався з ним усі 11 років.
Своєю надійною й упевненою грою в обороні Кучер допоміг "гірникам" здобути 20 трофеїв: Кубок УЄФА, 7 чемпіонств, 6 Кубків та 6 Суперкубків України. Неодноразово він забивав важливі м’ячі: особливо пам’ятними вболівальникам є переможний гол у фіналі Кубка країни 2012 року і дубль у ворота "Динамо" на "Донбас Арені". Усього віце-капітан провів за "поранчево-чорних" 295 поєдинків та записав на свій рахунок 12 м’ячів.
ФК "Шахтар" дякує Олександрові Кучеру за роки, віддані донецькій команді, за чесну й професійну роботу, самовіддану гру, характер, гарні перемоги і кожен здобутий трофей. Бажаємо Олександру нових викликів та успіхів у продовженні футбольної кар’єри", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що перемога над одеським "Чорноморцем" в останньому матчі київського "Динамо" в сезоні 2016/2017 стала останньою для Сергія Реброва в статусі головного тренера команди.
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