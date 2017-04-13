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Олігарх Курченко монополізує поставки зрідженого газу в Україну - ЗМІ

Новий порядок експорту ЗВГ почне працювати з 1 травня 2017 року
Український олігарх-втікач Сергій Курченко за підтримки російської влади намагається стати монопольним оператором за постачанням російського зрідженого газу в Україну.
Олігарх Курченко монополізує поставки зрідженого газу в Україну - ЗМІ Сергій Курченко. Фото: korrespondent.net

Про це OilNews повідомили джерела на ринку.

Згідно з їхніми даними 12 квітня 2017 року в Міненерго РФ відбулася нарада під головуванням заступника міністра Кирила Молодцова з представниками виробників та експортерів газу.

"Було озвучено, що дозволу Федеральної служби з технічного та експортного контролю будуть видаватися на постачання газу тільки трьом українським компаніям. Представники цих компаній також були присутні на нараді", – повідомив представник російської вертикально-інтегрованої компанії, що побажав залишитися невідомим.

Інший співрозмовник уточнив, що цим представником був Анатолій Мигаль – координатор газового бізнесу групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченко. За іншими даними, на нараді був присутній сам Курченко.

За даними учасників наради це компанії:

  • ТОВ Ойл Трейдінг Груп;
  • ТОВ Нафтопродукт Трейдинг;
  • ТОВ Перспектива трейд груп.

Як очікується, новий порядок експорту ЗВГ почне працювати з 1 травня 2017 року.

Нагадаємо, у серпні 2016 року гепрокурор Юрій Луценко заявив, що сума збитків, завданих діяльністю фірм, що мають відношення до колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка, становить 198 млрд грн.

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13 04 2017 16:52
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