Олігарх Курченко монополізує поставки зрідженого газу в Україну - ЗМІ
Про це OilNews повідомили джерела на ринку.
Згідно з їхніми даними 12 квітня 2017 року в Міненерго РФ відбулася нарада під головуванням заступника міністра Кирила Молодцова з представниками виробників та експортерів газу.
"Було озвучено, що дозволу Федеральної служби з технічного та експортного контролю будуть видаватися на постачання газу тільки трьом українським компаніям. Представники цих компаній також були присутні на нараді", – повідомив представник російської вертикально-інтегрованої компанії, що побажав залишитися невідомим.
Інший співрозмовник уточнив, що цим представником був Анатолій Мигаль – координатор газового бізнесу групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченко. За іншими даними, на нараді був присутній сам Курченко.
За даними учасників наради це компанії:
- ТОВ Ойл Трейдінг Груп;
- ТОВ Нафтопродукт Трейдинг;
- ТОВ Перспектива трейд груп.
Як очікується, новий порядок експорту ЗВГ почне працювати з 1 травня 2017 року.
Нагадаємо, у серпні 2016 року гепрокурор Юрій Луценко заявив, що сума збитків, завданих діяльністю фірм, що мають відношення до колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка, становить 198 млрд грн.
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