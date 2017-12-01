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Олланд підтвердив, що Франція не визнає анексію Криму

Раніше кандидат в президенти Франції Марі Ле Пен висловила підтримку тимчасової окупації півострова
Президент Франції Франсуа Олланд підтвердив чітку позицію Парижа щодо анексії Криму і намір зберегти санкції щодо Росії до повного виконання Мінських угод.
Олланд підтвердив, що Франція не визнає анексію Криму Франсуа Олланд. Фото: AFP

"Тільки що Франсуа Олланд завершив виступ перед дипкорпусом: Франція не визнає анексію Криму, санкції будуть зняті за умови чіткого виконання Мінська", - написав посол України у Франції Олег Шамшур у своєму Twitter.

 

 

 

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму.

Що цікаво, усі французькі банки відмовилися видати кредит на президентську кампанію для лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен.

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