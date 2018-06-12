Омелян анонсував запуск потяга Китай-Україна-ЄС

Про це Омелян сказав під час спільної прес-конференції з міністром інфраструктури Польщі

Рішення щодо запуску через Україну контейнерного потяга Китай-Польща вже фіналізоване.

Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян під час спільної прес-конференції з міністром інфраструктури Республіки Польща Анджеєм Адамчиком, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні було фіналізовано рішення про запуск контейнерного потяга між Китаєм та Європейським Союзом. Між Китаєм та Польщею, власне, територією України. Розраховуємо, що кількість таких потягів буде близько тисячі на рік", - сказав Омелян.

Міністр додав, що під час зустрічі з польським колегою обговорювалися наміри подальшої співпраці щодо нових залізничних сполучень між Україною та Польщею.

За його словами, наразі триває робота над двома проектами: відновлення функціонування залізничного сполучення за напрямком Перемишль - Мальховіце - Нижанковичі та започаткування регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом та Любліном.

Як повідомляв iPress.ua, в лютому 2018 року Мінінфраструктури анонсувало проект створення надшвидкісної транспортної мережі Hyperloop в Україні. 14 червня головний виконавчий директор Нyperloop Transportation Technologies Дірк Алборн та міністр інфраструктури України Володимира Омелян обговорили питання розвитку швидкісного транспорту, зокрема, транспортної системи Нyperloop, а також впровадження інновацій та систем штучного розуму в транспортній галузі і підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво, однак документ має суто декларативний характер і не передбачає жодних зобов'язань.

У вересні Омелян заявив, що тестова ділянка швидкісних вакуумних потягів Hyperloop з'явиться в Україні у 2019 році, а реальна експлуатаційна ділянка – через п'ять років.

Hyperloop – це проект вакуумного потягу, який запропонував американкський винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Система Hyperloop діє на основі магнітів і турбін, які запускають капсули на повітряній подушці. Завдяки цьому потяги рухаються по вакуумних трубах з величезною швидкістю.