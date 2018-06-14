Проект HypeUA: Україна і Hyperloop підписали меморандум про співробітництво

Головний виконавчий директор Нyperloop Transportation Technologies Дірк Алборн та міністр інфраструктури України Володимира Омелян обговорили питання розвитку швидкісного транспорту, зокрема, транспортної системи Нyperloop, а також впровадження інновацій та систем штучного розуму в транспортній галузі.

Обговорення відбулося сьогодні, 14 червня, на публічній дискусії "Гіперлуп в Україні" в межах проекту HypeUA.

Як повідомляють у Міністерстві інфраструктури, Володимир Омелян зазначив, що Україна має увійти до світового мейнстриму з розробки провідних технологій на транспорті.

"Нyperloop – транспорт нового покоління, який дасть світу нечувану швидкість, нечувані можливості, нечувані технології. Одним із підсумків візиту Дірка Алборна є наш чіткий намір спільно працювати над розробкою цих нових технологій – саме про це і говорить підписаний сьогодні Меморандум. Сподіваюсь, найближчим часом буде відкрито центр, який буде займатися не тільки Нyperloop, але й новими матеріалами, новими складовими компонентами сучасного транспорту світу. Я дуже радий, що ми думаємо однаково, що ми дивимось в майбутнє, вперед", – зазначив Омелян.

Він додав, що Україна збирається розробляти технологію спільно з Нyperloop Transportation Technologies, як і шукати інвесторів.

"Ми домовилися про спільний пошук інвесторів для цього проекту, він повинен бути комерційно успішним, це не повинна бути чергова ідея, яка дотується урядами. Це має бути абсолютно прозора бізнес-модель, яка генерує прибуток. Дуже важливий напрям також – це цифрова інфраструктура, тут у нас є величезні сподівання по розробці нових типів управління логістикою як України, так і світу. Власне, на цьому сконцентровані наші завдання, це окреслено в меморандумі. Сподіваюсь, що ми зможемо створити спільний центр в Україні, локація буде або в Києві, або в Дніпрі, над цим працюємо", – наголосив український міністр.

"Українські технології і рішення можуть цілком бути використанні в світовому масштабі, у нас все для цього є. Окрім того, маємо пам’ятати, що Україна є важливою ланкою Нового Шовкового шляху. В світі, де країни і компанії змагаються у швидкості і зручності логістики, Україна може стати переможцем, якщо запропонує сучасні інфраструктурні рішення і стати тим мостом, який міцно сполучить Європу і Азію", – додав Омелян.

Дірк Алборн відзначив, як зазначають у міністерстві, прогресивні спрямування України.

"Дуже важливо, що є такі прогресивні міністри, які розуміють, що розвиток країни не відбувається сам по собі, а його потрібно підштовхувати. Україна разом із низкою інших країн, які хочуть долучитися до тестування Нyperloop, вже в світовому тренді. Але ми разом маємо здійснити цю реальність", – цитує Алборна прес-служба українського міністерства.



Фото: mtu.gov.ua



Фото: mtu.gov.ua



Фото: mtu.gov.ua



Фото: mtu.gov.ua

Нагадаємо, у лютому 2018 року з'явилася інформація, що українські компанії розроблятимуть власну швидкісну залізницю за технологією Hyperloop. Для цих цілей створено проект Hype.ua. Він з'явиться у Дніпрі за підтримки партнерів, які будують Hyperloop у Мексиці, компанії Оctagonal corp.

ДК "Укроборонпром" разом із іншими провідними науковими та виробничими об'єднаннями і підприємствами приєднався до ініціативи Міністерства інфраструктури із розвитку новітніх транспортних технологій в Україні, в першу чергу швидкісної транспортної системи Hyperloop.