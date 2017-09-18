Омелян вважає, що Бальчун втік з України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що колишній глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун втік з України.

"Чи буде звіт Бальчуна про результати роботи? Імовірність при цьому уряді нульова. Реально він втік з країни", - сказав Омелян, повідомляє Liga.net.

За словами Омеляна, Бальчун на посаді голови "Укрзалізниці" не проводив реформи, а "пішов домовлятися".

"Замість того щоб робити реформу, професійно працювати і нікого не слухати, він з самого початку пішов домовлятися. Його ловили то в одній партії, то в інший, то у одного політичного боса, то в іншого. Це неправильний підхід", - заявив Омелян .

"Приклад "Укрпошти". Призначено Смілянського (голова компанії Ігор Смілянський - ред). Ми зустрічаємося раз на тиждень, він мене інформує про те, що вони зробили і що планують. Усе. Я не втручаюся", - сказав міністр.

"Бальчун, крім того що не мав стержня, щоб чітко і прямо йти вперед, понабирав незрозумілих людей від різних порадників. В результаті ці люди були сконцентровані не на розвитку компанії, а на її пограбуванні. Маємо результат: арешти, доведені факти в рамках кримінальних розслідувань про крадіжку в УЗ", - сказав Омелян.

Нагадаємо, що голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини.