Омелян вважає, що Бальчун втік з України
"Чи буде звіт Бальчуна про результати роботи? Імовірність при цьому уряді нульова. Реально він втік з країни", - сказав Омелян, повідомляє Liga.net.
За словами Омеляна, Бальчун на посаді голови "Укрзалізниці" не проводив реформи, а "пішов домовлятися".
"Замість того щоб робити реформу, професійно працювати і нікого не слухати, він з самого початку пішов домовлятися. Його ловили то в одній партії, то в інший, то у одного політичного боса, то в іншого. Це неправильний підхід", - заявив Омелян .
"Приклад "Укрпошти". Призначено Смілянського (голова компанії Ігор Смілянський - ред). Ми зустрічаємося раз на тиждень, він мене інформує про те, що вони зробили і що планують. Усе. Я не втручаюся", - сказав міністр.
"Бальчун, крім того що не мав стержня, щоб чітко і прямо йти вперед, понабирав незрозумілих людей від різних порадників. В результаті ці люди були сконцентровані не на розвитку компанії, а на її пограбуванні. Маємо результат: арешти, доведені факти в рамках кримінальних розслідувань про крадіжку в УЗ", - сказав Омелян.
Нагадаємо, що голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини.
До цього міністр інфраструктури Володимир Омелян звинуватив Бальчуна у низькій результативності роботи. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".
У свою чергу, Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".
Водночас Омелян вважає, що, окрім заміни Войцеха Бальчуна, "Укрзалізниці" потрібно оновити увесь керівний склад.
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