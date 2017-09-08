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Глава "Укрзалізниці" Бальчун подав у відставку

В. о. голови правління УЗ планують тимчасово призначити першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова
Голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини.
Глава "Укрзалізниці" Бальчун подав у відставку Фото: 112.ua

Заяву сьогодні буде розглянуто на засіданні уряду. Також сьогодні Кабмін планує призначити в. о. голови правління першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова. Зараз він є головою Наглядової ради УЗ. Прем'єр сподівається, що конкурс на повноцінного главу правління буде оголошено найближчим часом.

"Сьогодні ми розглянемо заяву Войцеха Бальчуна про звільнення. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно", -  повідомив на засіданні уряду в середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що 20 квітня 2016 року Кабмін призначив головою "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна, а 1 червня схвалив з ним контракт.

Бальчун має за плечима досвід успішного реформування польської залізничної компанії PKP Cargo і в інших сферах, неодноразово входив до рейтингів кращих управлінців Польщі.

Контракт з Бальчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.

Як відомо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян звинуватив Бальчуна у низькій результативності роботи. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

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09 08 2017 11:38
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