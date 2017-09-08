Омелян хоче звільнення всього керівництва "Укрзалізниці"
"Звільнення В.Балчуна - правильний крок, хоча саме звільнення мало відбутися найпізніше в червні цього року за підсумками відповідного звіту в Уряді.. Тепер ключове - повна заміна всього керівного складу Укрзалізниці на фаховий і справді незалежний", - повідомляє прес-служба Міністрства інфраструктури.
Міністр нагадав, що питання зміни вищого керівництва "Укрзалізниці" порушувалось ним протягом останніх 10 місяців, що, нарешті, і сталося.
Він похвалив роботу правоохоронних органів щодо розслідування підсумків діяльності керівництва УЗ.
"Наразі Генеральною прокуратурою та іншими правоохоронними органами розслідується близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Крім того, Балчун фактично самоусунувся від виконання обов'язків задовго до свого звільнення", - додав Омелян.
Нагадаємо, голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини.
Як відомо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян звинуватив Бальчуна у низькій результативності роботи. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".
В свою чергу, Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".
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