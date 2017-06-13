ООН повідомляє про незаконні затримання на Донбасі з обох сторін конфлікту

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує незаконні затримання людей з обох сторін конфлікту на Донбасі, в ОРДЛО місія не має доступу до затриманих.

"Ми продовжуємо Фіксувати випадки незаконних затримань. У багатьох випадках це було пов'язано з фізичними та психологічними зловживаннями, які дуже часто закінчилися тортурами і поганим ставленням по обидві сторони від лінії розмежування. Затриманих позбавляли зв'язку із зовнішнім світом, били, піддавали впливу електричного струму, відмовляли в медичній допомозі та змушували підписувати визнання", - повідомила голова Спеціальної моніторингової місії ООН Фіона Фрейзер на брифінгу у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона також розповіла, що у порівнянні з двома минулими роками кількість таких випадків зменшилась, проте така практика ще зберігається.

"Ситуація ускладнюється неефективними розслідуваннями скарг жертв тортур і поганого ставлення. Але при цьому спостерігаються деякі ознаки поліпшення ставлення до деяких затриманим", - додала вона.

Окрім того, Фрейзер зазначає, що ООН має доступ до українських державних тюрем і слідчих ізоляторах. Проте доступу до місць позбавлення волі на окупованій частині Донбасу немає.

"Тим не менш, ми продовжуємо реєструвати випадки позбавлення волі членами збройних формувань самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Практика 30-денного так званого арешту триває, без будь-якої юридичної допомоги", - повідомила вона.

Окрім того, голова СММ ООН закликала сторони конфлікту забезпечити безперервний доступ незалежним спостерігачам до місць позбавлення волі.

"Ми відзначаємо, що за звітний період ув'язнені, які були позбавлені волі ще до конфлікту, були переведені з так званої "ДНР" на територію, яка контролюється Україною. Всього таких ув'язнених 147, які були переведені, починаючи з 2015 року, завдяки діалогу сторін. Таким чином, діалог сторін може давати конкретні результати" - підсумувала Фрейзер.

Нагадаємо, що колишній нардеп Єгор Фірсов 6-го червня повідомив, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.

Раніше місія ООН повідомляла, що в період 16 лютого по 15 травня цього року на Донбасі загинули 36 мирних жителів, ще 157 - зазнали поранень, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.