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ООС: 14 обстрілів, поранено бійця ЗСУ

Бойовики застосовували важке озброєння
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння.
ООС: 14 обстрілів, поранено бійця ЗСУ Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Новозванівка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове та Лебединське. Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Новотошківського із артилерійських систем калібром 122 мм, Троїцького та Новозванівки із мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Богданівки – із мінометів калібром 120 мм. Також на окремих напрямках противник застосовував озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

"У ході бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 57 разів порушили режим тиші, у тому числі 12 разів із важкого озброєння - двоє українських військових отримали поранення.

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13 08 2018 18:38
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