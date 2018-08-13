ООС: 14 обстрілів, поранено бійця ЗСУ
"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Новозванівка, Новолуганське, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове та Лебединське. Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Новотошківського із артилерійських систем калібром 122 мм, Троїцького та Новозванівки із мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Богданівки – із мінометів калібром 120 мм. Також на окремих напрямках противник застосовував озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
"У ході бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 57 разів порушили режим тиші, у тому числі 12 разів із важкого озброєння - двоє українських військових отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії