ООС: Бойовики гатили з мінометів і БМП, троє поранених

За даними розвідки, одного окупанта знищено, шестеро отримали поранення

Минулої доби бойовики 57 разів порушили режим тиші, у тому числі 12 разів із важкого озброєння - двоє українських військових отримали поранення.

Упродовж поточної доби окупанти вісім разів відкривали вогонь по позиціях ОС - поранений один військовослужбовець.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 13 серпня.

"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Золотого, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Зайцевого, Південного, Майорська, Мар’їнки, Миколаївки, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного", - йдеться у звіті.

"Поряд із цим, противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Гнутового, а із мінометів калібром 120 та 82 мм наші позиції біля Кримського, Луганського, Майорська, Зайцевого, Водяного, Гнутового та Лебединського.

У районі населеного пункту Миколаївка зафіксована робота снайперської пари противника", - наголосили у прес-центрі.

Упродовж поточної доби бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях у районах н.п. Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Водяне, Лебединське та Широкине. один військовий отримав поранення.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, шестеро отримали поранення.

Представники СММ ОБСЄ також реєструють факти, коли збройні формування РФ дедалі частіше відмовляють у доступі на контрольовані ними території та об'єкти: тільки 9 серпня мало місце шість недопусків.

Тому в більшості випадків ОБСЄ доводиться покладатися саме на безпілотні літальні апарати, які, своєю чергою, стикаються з перешкодами, створеними новітніми російськими системами РЕБ. Факти таких перешкод відображаються у щоденних звітах СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, нещодавно безпілотник ОБСЄ зафіксував 16 російських вантажівок, які перетинали український кордон. Конвой манівцями заїхав вглиб ОРДО і повернувся в РФ.