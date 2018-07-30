За минулу добу в зоні ООС 30 обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного, повідомляє прес-центр ООС.
За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
За даними розвідки двох окупантів поранено.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Травневого, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки та Павлополя.
Нагадаємо, на Донбасі військові сапери знищили 50 протипіхотних мін ПМН-2, які були завезені з Російської Федерації.
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