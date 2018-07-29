Сапери знищили 50 мін російського виробництва в зоні ООС

Міни встановили в лісосмузі ромбами по чотири одиниці, а п'яту ставили перед умовною фігурою, щоб заплутати і збільшити ризик підриву.

На Донбасі військові сапери знищили 50 протипіхотних мін ПМН-2, які були завезені з Російської Федерації.

"14 мін знищили біля однієї з позицій в смузі оборони однієї з бригад ЗСУ, що входять до складу Об'єднаних сил. Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки вони не підлягали транспортуванню", - повідомляє штаб ООС.

Згідно з інформацією ООС, за процесом підриву знайдених мін спостерігали представники української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін і спостерігачі з місії ОБСЄ в Україні.

"Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. У Збройних Силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території РФ", - стверджують військові.

Як повідомляють у штабі ООС, міни заборонені міжнародними конвенціями як антигуманні. Під час їх спрацьовування уражаються нижні кінцівки людини, що спричиняє сильні каліцтва.

"Ворог встановив свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування і ретельно замаскував це місце. Міни встановили в лісосмузі ромбами по 4 одиниці, а п'яту ставили перед умовною фігурою, щоб заплутати саперів і збільшити ризик підриву. Під час проведення розмінування жоден сапер не постраждав", - розповіли військові.

Зазначається, що в районі проведення операції часто фіксуються заборонені ворожі вибухові пристрої. Їх жертвами стають як наші військовослужбовці, так і мирні жителі Донецької і Луганської областей України.

Нагадаємо, у Кам'янець-Подільському Хмельницької області українські військові сапери пройшли курс навчання за стандартами НАТО та отримали сертифікати від канадських інструкторів.