Сапери знищили 50 мін російського виробництва в зоні ООС
"14 мін знищили біля однієї з позицій в смузі оборони однієї з бригад ЗСУ, що входять до складу Об'єднаних сил. Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки вони не підлягали транспортуванню", - повідомляє штаб ООС.
Згідно з інформацією ООС, за процесом підриву знайдених мін спостерігали представники української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін і спостерігачі з місії ОБСЄ в Україні.
"Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. У Збройних Силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території РФ", - стверджують військові.
Як повідомляють у штабі ООС, міни заборонені міжнародними конвенціями як антигуманні. Під час їх спрацьовування уражаються нижні кінцівки людини, що спричиняє сильні каліцтва.
"Ворог встановив свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування і ретельно замаскував це місце. Міни встановили в лісосмузі ромбами по 4 одиниці, а п'яту ставили перед умовною фігурою, щоб заплутати саперів і збільшити ризик підриву. Під час проведення розмінування жоден сапер не постраждав", - розповіли військові.
Зазначається, що в районі проведення операції часто фіксуються заборонені ворожі вибухові пристрої. Їх жертвами стають як наші військовослужбовці, так і мирні жителі Донецької і Луганської областей України.
Нагадаємо, у Кам'янець-Подільському Хмельницької області українські військові сапери пройшли курс навчання за стандартами НАТО та отримали сертифікати від канадських інструкторів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі