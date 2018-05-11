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ООС: Бойовики били з мінометів і БМП, один загиблий, четверо поранених

Окупанти 18 разів обстрілювали позиції українських військових
Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим тиші, 13 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, ще четверо - отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС на Маріупольському напрямку.
ООС: Бойовики били з мінометів і БМП, один загиблий, четверо поранених Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське", - йдеться у зведенні Об'єднаних сил станом на 7:00 5 листопада.

"Позиції ОС у районі Золотого окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Тут же, тричі, ворог застосував міномети 82-го калібру.

Вогневого впливу з цієї ж зброї зазнали опорні пункти наших військ неподалік Новотошківського, Авдіївки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Лебединського", - наголосили у прес-центрі.

Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, троє - зазнали легких поранень, один - отримав поранення середньої важкості.

"Підрозділи, що обороняються, вживають активних заходів, зокрема й вогневого впливу на окупантів, з метою недопущення прориву противника, утримання займаних позицій і збереження життя та здоров'я військовослужбовців ОС.

Кожен випадок відкриття вогню противником не залишається поза увагою", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, протягом 4 листопада, троє окупантів було знищено та ще четверо - поранено.

Від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції ОС на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Павлопіль та Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських військових немає.

Під Сєвєродонецьком у покинутому дитячому таборі правоохоронці знайшли дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами.

 

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05 11 2018 08:25
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