ООС: Бойовики били з мінометів і БМП, один загиблий, четверо поранених
Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське", - йдеться у зведенні Об'єднаних сил станом на 7:00 5 листопада.
"Позиції ОС у районі Золотого окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Тут же, тричі, ворог застосував міномети 82-го калібру.
Вогневого впливу з цієї ж зброї зазнали опорні пункти наших військ неподалік Новотошківського, Авдіївки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Лебединського", - наголосили у прес-центрі.
Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, троє - зазнали легких поранень, один - отримав поранення середньої важкості.
"Підрозділи, що обороняються, вживають активних заходів, зокрема й вогневого впливу на окупантів, з метою недопущення прориву противника, утримання займаних позицій і збереження життя та здоров'я військовослужбовців ОС.
Кожен випадок відкриття вогню противником не залишається поза увагою", - йдеться у звіті.
За даними розвідки, протягом 4 листопада, троє окупантів було знищено та ще четверо - поранено.
Від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції ОС на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Павлопіль та Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських військових немає.
Під Сєвєродонецьком у покинутому дитячому таборі правоохоронці знайшли дві великі схованки зі зброєю та боєприпасами.
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