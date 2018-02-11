ООС: бойовики сім разів порушили режим припинення вогню
"Вдень, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Широкине", - інформує прес-центр штабу ООС.
У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено.
Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
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