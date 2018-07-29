ООС: Бойовики стріляли 25 разів, двоє військовослужбовців загинуло, двох поранено
У ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Водяного застосовували 82-мм міномети", - повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією штабу, ДРГ бойовиків здійснила спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське. "Об'єднані сили були змушені застосувати чергові вогневі засоби, зазнавши втрат противник відступив", - ынформує прес-служба.
Чотири представники бандформувань ОРДЛО загинули, ще шістьох поранено.
Упродовж поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях біля Кримського, Опитного та Павлополя.
28 липня Об'єднані сили зафіксували чотири випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення під час захисту позицій в районі Кримського.
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