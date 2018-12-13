ООС: бойовики стріляли з мінометів та гранатометів

12 грудня, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське – на Луганському напрямку та в районі селища Чермалик на Маріупольському напрямку. Також, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Старогнатівка, Авдіївка, Тарамчук - на Донецькому напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, протягом 12 грудня, 2 окупанти отримали поранення.

Поточної доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Гнутове на Донецькому напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має.