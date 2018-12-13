ООС: бойовики стріляли з мінометів та гранатометів
"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське – на Луганському напрямку та в районі селища Чермалик на Маріупольському напрямку. Також, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Старогнатівка, Авдіївка, Тарамчук - на Донецькому напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.
Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, протягом 12 грудня, 2 окупанти отримали поранення.
Поточної доби ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Гнутове на Донецькому напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має.
Нагадаємо, що за 11 грудня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
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