ООС: за день двоє українських військових отримали поранення
Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.
За інформацією ОС, сепаратисти вели прицільний вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї.
"Найбільшу вогневу активність противник проявляв, застосовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Пісків окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил ще й з мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Золоте, Шуми, Первомайське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Водяне та Широкине. Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню. У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", – йдеться в повідомленні Об'єднаних сил.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 22 рази порушили режим тиші, 1 раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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