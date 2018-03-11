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ООС: за день двоє українських військових отримали поранення

ОС зафіксували один випадок застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння
За день 3 листопада Об'єднані сили зафіксували 11 випадків порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення.
ООС: за день двоє українських військових отримали поранення Фото: unian.ua

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.

За інформацією ОС, сепаратисти вели прицільний вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї.

"Найбільшу вогневу активність противник проявляв, застосовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Пісків окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил ще й з мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Золоте, Шуми, Первомайське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Водяне та Широкине. Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню. У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", – йдеться в повідомленні Об'єднаних сил.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 22 рази порушили режим тиші, 1 раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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03 11 2018 18:42
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