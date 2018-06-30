ООС: за день сепаратисти двічі порушували перемир'я

З сьомої ранку до 18:00 30 червня штаб Операції об'єднаних сил зафіксував два випадки порушення пеермир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє штаб ООС станом на 18:00.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник зменшив провокації проти наших підрозділів. Російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 раз із забороненої Мінськими домовленостями зброї", – інформує штаб.

Удень бойовики на Донецькому напрямку півгодини обстрілювали захисників Красногорівки зі стрілецької зброї і випустили дві міни калібром 120 мм по позиціях ООС біля Гнутового, що на Маріупольському напрямку.

На інших напрямках вдень було тихо.

"Втрат серед наших військовослужбовців немає. Об'єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога", – зазначають у штабі.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 34 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, двоє українських військових отримали поранення.

Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підтвердила прихильність всеосяжному та безстроковому режиму припинення вогню на Донбасі починаючи з 1 липня у зв'язку з початком жнив.