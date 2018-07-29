ООС: за день сепаратисти тричі порушували перемир'я Жоден український військовий не постраждав

З сьомої ранку до 18:00 29 липня Об'єднані сили зафіксували три випадки порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Втрат серед особового складу ЗСУ не було.

Фото: mil.gov.ua

Про це повідомляє штаб ООС. "Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Лебединське. Втрат серед особового складу захисників України немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, упродовж минулої доби, 28 липня, незаконні збройні формування 25 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, тричі із забороненого озброєння. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення під час захисту позицій в районі Кримського.

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