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ООС: Загострення на Маріупольському напрямку, один військовий загинув

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною
Минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойовики 49 разів порушили режим припинення вогню, з них 13 разів - застосував артилерію та міномети. 1 український військовий загинув, ще 3 - поранено.
ООС: Загострення на Маріупольському напрямку, один військовий загинув Фото: rudana.com.ua

"Нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права, бойовики 49 разів порушували режим припинення вогню, з них 13 разів застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил станом на 7:00 23 травня.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь з великокаліберного кулемета по населеному пункту Станиця Луганська, також намагався послабити оборонні рубежі українських військових в районі населеного пункту Троїцьке.

"На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Південне. На Донецькому напрямку - поблизу Авдіївки, Опитного та Красногорівки", - підкреслили в ООС.

"Загострилась ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Широкине. З 19 до 21 години вечора ворог вдався до обстрілу мирного українського селища Талаківка, у  передмісті Маріуполя.

Окупанти випустили по населеному пункту понад 90 снарядів 152 калібру. Втрат серед мирних громадян немає. Пошкоджено селищні промислові приміщення", - наголосили у прес-центрі.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем Об'эднаних сил.

Поточної доби втрат немає.

За даними розвідки, знищено 4 та поранено 4 бойовиків.

Нагадаємо, вчора вперше в Україні відбулися випробування американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

21 травня в бою з російськими окупантами на Донбасі загинули українські воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов (Футболіст) і В'ячеслав Куцмай (Цинк).

 
 
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23 05 2018 08:30
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