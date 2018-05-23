ООС: Загострення на Маріупольському напрямку, один військовий загинув
"Нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права, бойовики 49 разів порушували режим припинення вогню, з них 13 разів застосовував 152-мм та 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.
Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил станом на 7:00 23 травня.
На Луганському напрямку бойовики вели вогонь з великокаліберного кулемета по населеному пункту Станиця Луганська, також намагався послабити оборонні рубежі українських військових в районі населеного пункту Троїцьке.
"На Горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Південне. На Донецькому напрямку - поблизу Авдіївки, Опитного та Красногорівки", - підкреслили в ООС.
"Загострилась ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Широкине. З 19 до 21 години вечора ворог вдався до обстрілу мирного українського селища Талаківка, у передмісті Маріуполя.
Окупанти випустили по населеному пункту понад 90 снарядів 152 калібру. Втрат серед мирних громадян немає. Пошкоджено селищні промислові приміщення", - наголосили у прес-центрі.
Зазначається, що ситуація перебуває під контролем Об'эднаних сил.
Поточної доби втрат немає.
За даними розвідки, знищено 4 та поранено 4 бойовиків.
Нагадаємо, вчора вперше в Україні відбулися випробування американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.
21 травня в бою з російськими окупантами на Донбасі загинули українські воїни 24-ї ОМБр Андрій Маслов (Футболіст) і В'ячеслав Куцмай (Цинк).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Деньги есть. Но вы держитесь. Без них
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?