В Україні вперше випробували американські Javelin, - ВІДЕО
"Вперше в Україні відбулися випробування протитанкового ракетного комплексу Javelin", - повідомив президент Петро Порошенко у Facebook і додав, що 22 травня відбулися пуски не лише американської зброй, а й української, зокрема "Стугни".
Президент також додав, що ця зброя оборонного характеру і буде застосовуватися в разі наступу Росії на позиції українських військ.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Національна гвардія поставила на озброєння перші 500 одиниць 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США.
Нагадаємо, що 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.
Президент України Петро Порошенко планує взяти участь у випробуваннях американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на українських полігонах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення