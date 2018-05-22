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В Україні вперше випробували американські Javelin, - ВІДЕО

22 травня відбулися пуски не лише американської зброй, а й української, зокрема "Стугни"
Вперше в Україні відбулися випробування американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.
В Україні вперше випробували американські Javelin, - ВІДЕО Фото: Зброя України

"Вперше в Україні відбулися випробування протитанкового ракетного комплексу Javelin", - повідомив президент Петро Порошенко у Facebook і додав, що 22 травня відбулися пуски не лише американської зброй, а й української, зокрема "Стугни".

Президент також додав, що ця зброя оборонного характеру і буде застосовуватися в разі наступу Росії на позиції українських військ.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Національна гвардія поставила на озброєння перші 500 одиниць 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва США.

30 квітня президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

Нагадаємо, що 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.

Президент України Петро Порошенко планує взяти участь у випробуваннях американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на українських полігонах.

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22 05 2018 19:24
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