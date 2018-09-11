Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Опоблок" скликає політраду для оцінки союзу Бойка і Льовочкіна з партією Медведчука

"Мабуть, пан Бойко і пан Льовочкін вирішили вступити в партію "За життя""
Партія "Опозиційний блок" 12 листопада проведе засідання політради для оцінки союзу Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна з партією Віктора Медведчука "За життя".
"Опоблок" скликає політраду для оцінки союзу Бойка і Льовочкіна з партією Медведчука Фото: sobytiya.net

"Підписання якоїсь угоди зі створення "Опозиційної платформи" сьогодні в стінах Верховної Ради - це приватна ініціатива Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Уже в понеділок ми ініціювали скликання політради партії "Опозиційний блок", щоб обговорити ситуацію, що склалася", - повідомив народний депутат фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, інформує LB.ua.

"Опоблок" вимагатиме проведення з'їзду партії, підкреслив Новинський.

"З тією метою, щоб рядові члени партії могли оцінити ситуацію і прийняти рішення з цього приводу", - додав він.

Наразі складно говорити про можливі рішення з'їзду і чи буде порушуватися питання про виключення з партії Бойка і Льовочкіна, зазначив він.

"Мабуть, пан Бойко і пан Льовочкін вирішили вступити в партію "За життя", якщо в них є такі ініціативи. Наша партія завжди виступала за те, щоб у нас був єдиний кандидат у президенти від прогресивних опозиційних сил, який здатний скласти реальну конкуренцію діючій владі, а не бути на підтанцьовці в Петра Порошенка", - упевнений він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 листопада, один з лідерів "Опоблоку" Юрій Бойко підписав з Вадимом Рабіновичем договір про створення "Опозиційної платформи - За Життя".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2018 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.