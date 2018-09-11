"Опоблок" скликає політраду для оцінки союзу Бойка і Льовочкіна з партією Медведчука
"Підписання якоїсь угоди зі створення "Опозиційної платформи" сьогодні в стінах Верховної Ради - це приватна ініціатива Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Уже в понеділок ми ініціювали скликання політради партії "Опозиційний блок", щоб обговорити ситуацію, що склалася", - повідомив народний депутат фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, інформує LB.ua.
"Опоблок" вимагатиме проведення з'їзду партії, підкреслив Новинський.
"З тією метою, щоб рядові члени партії могли оцінити ситуацію і прийняти рішення з цього приводу", - додав він.
Наразі складно говорити про можливі рішення з'їзду і чи буде порушуватися питання про виключення з партії Бойка і Льовочкіна, зазначив він.
"Мабуть, пан Бойко і пан Льовочкін вирішили вступити в партію "За життя", якщо в них є такі ініціативи. Наша партія завжди виступала за те, щоб у нас був єдиний кандидат у президенти від прогресивних опозиційних сил, який здатний скласти реальну конкуренцію діючій владі, а не бути на підтанцьовці в Петра Порошенка", - упевнений він.
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 листопада, один з лідерів "Опоблоку" Юрій Бойко підписав з Вадимом Рабіновичем договір про створення "Опозиційної платформи - За Життя".
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