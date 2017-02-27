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Опорою неформального штабу Путіна на виборах у РФ можуть стати держкорпорації та держкомпанії

Путін піде на вибори як самовисуванець
Неформальний виборчий штаб чинного президента Росії Володимира Путіна почне роботу в березні, за рік до президентських виборів.
Опорою неформального штабу Путіна на виборах у РФ можуть стати держкорпорації та держкомпанії Фото: ria.ru

Близькі до адміністрації президента Росії джерела стверджують, що на відміну від попередніх кампаній, цього разу залучити до неї можуть держкорпорації й великі держкомпанії.

Якщо буде затребувана модель "корпоративної мобілізації", вважають експерти, партійна мережа стане допоміжною, а кандидат піде на вибори як самовисуванець, повідомляє Коммерсант.

"Всім відомо, коли за законом починає працювати виборчий штаб кандидата", - прокоментував виданню інформацію перший заступник глави АП РФ Сергій Кирієнко перед засіданням оргкомітету Всесвітнього фестивалю молоді та студентів.

Співрозмовники кажуть, що опорою неформального штабу Володимира Путіна можуть стати держкорпорації і держкомпанії. Це відмова від схеми, яка була використана в 2012 році. Тоді на виборах президента "Єдина Росія" надала мережа для мобілізації виборців й юридичний пакет: вона технічно висувала президента, а публічну підтримку забезпечували штаби народної підтримки.

Ресурсів тільки "Єдиної Росії" буде недостатньо для президентських виборів: на виборах до Держдуми в 2016 році явка склала лише 47,8% (52,6 млн осіб), і в цьому дорікали колишньому складу політичного блоку Кремля.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що майбутні вибори президента Російської Федерації, заплановані на 2018 р., є аргументом для підвищення боєготовності Збройних сил України.

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27 02 2017 09:36
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