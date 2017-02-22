Порошенко вважає, що майбутні вибори в Росії є передумовою агресії РФ на всіх напрямках

На думку Порошенка, антиукраїнський курс має підтримку російських виборців, і його може бути використано як виборчу технологію

Майбутні вибори президента Російської Федерації, заплановані на 2018 р., є аргументом для підвищення боєготовності Збройних сил України.

"Безальтернативні президентські вибори в Росії, які відбудуться наступного року, вже зараз є додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності Збройних сил України. Адже ясно, що гра м'язами є головною виборчою технологією. Ворожий курс щодо України і всього зовнішнього світу має, на мій жаль, підтримку з боку російських виборців. Як казали колись, "народ і партія єдині".

Росія намагатиметься реалізувати свої імперські плани як у формі продовження гібридної війни, так і, не виключено, відкритої агресії з масштабним застосуванням військової сили на всіх напрямках", - заявив президент України Петро Порошенко в ході виступу під час оперативного збору керівного складу Збройних сил України, - інформує "112 Україна",

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко провів зустріч з сенатором США Річардом Дурбіним і конгресменом США Майклом Квіглі, де заявив про необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей