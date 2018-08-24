Оприлюднено імена військовослужбовців, загиблих під Жолобком
"Під час бою з окупантами загинули четверо бійців батальйону "Айдар". Запам'ятайте їхні обличчя. Поважайте їх пам'ять. Старший солдат Мар'ян Найда, солдат Тарас Проценко, старший солдат Михайло Щербанюк і старший солдат Андрій Чирва не зробили ні кроку назад і віддали власні життя за Україну, за світле майбутнє, за нас з вами. Не забудемо! Не пробачимо! Вічна слава і пам'ять!", - повідомляє Фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули п'ятеро українських військових.
Додамо, що 24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.
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