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Орбана обрали прем'єр-міністром Угорщини

Віктор Орбан учетверте очолив угорський уряд
Парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана на пост прем'єр-міністра країни.
Орбана обрали прем Фото: apnews.com

Під час голосування в четвер, 10 травня, за призначення Орбана на прем'єрську посаду проголосували 134 депутати, з яких 133 – члени консервативної партії Орбана "Фідес-Угорський громадянський союз", що має конституційну більшість у парламенті країни. Проти його обрання виступили 28 парламентарів, ще 36 законодавців утрималися, повідомляє DW з посиланням на dpa.

Таким чином Орбан вже вчетверте очолив угорський уряд: пост керівника уряду він обіймав спочатку з 1998 по 2002, а потім незмінно з 2010 року. У своїй промові до парламенту Орбан заявив про намір до 2030 року вивести Угорщину до п'ятірки найуспішніших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, під час виборів до парламенту у квітні цього року партія "Фідес-Угорський громадянський союз" здобула перемогу, отримавши майже 49% голосів виборців.

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10 05 2018 23:58
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