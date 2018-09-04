Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Партія Орбана перемогла на парламентських виборах в Угорщині

Вона отримує 134 місць в парламенті з 199
Правляча партія в Угорщині "Фідес", очолювана прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном, була переобрана на третій термін на парламентських виборах.
Партія Орбана перемогла на парламентських виборах в Угорщині Віктор Орбан. Фото: acus.org

Після підрахунку 85% голосів, партія Орбана Фідес отримує 134 місця в парламенті 199. На другому місці – ультраправа партія Йоббік (26 місць). Третє місце займає "Соціалістична партія Угорщини" (20 місць), повідомляє Reuters.

Партія "Демократична коаліція" і "Політика може бути іншою" виграли вісім і дев'ять місць відповідно.

Нагадаємо, що явка на парламентських виборах-2018 в Угорщині досягла 68,13% і стала найбільшою з 2002 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 04 2018 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.