Партія Орбана перемогла на парламентських виборах в Угорщині Вона отримує 134 місць в парламенті з 199

Правляча партія в Угорщині "Фідес", очолювана прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном, була переобрана на третій термін на парламентських виборах.

Віктор Орбан. Фото: acus.org

Після підрахунку 85% голосів, партія Орбана Фідес отримує 134 місця в парламенті 199. На другому місці – ультраправа партія Йоббік (26 місць). Третє місце займає "Соціалістична партія Угорщини" (20 місць), повідомляє Reuters. Партія "Демократична коаліція" і "Політика може бути іншою" виграли вісім і дев'ять місць відповідно. Нагадаємо, що явка на парламентських виборах-2018 в Угорщині досягла 68,13% і стала найбільшою з 2002 року.

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