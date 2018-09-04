ПОЛІТИКА НОВИНИПравляча партія в Угорщині "Фідес", очолювана прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном, була переобрана на третій термін на парламентських виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партія Орбана перемогла на парламентських виборах в Угорщині
Вона отримує 134 місць в парламенті з 199
Віктор Орбан. Фото: acus.org
Після підрахунку 85% голосів, партія Орбана Фідес отримує 134 місця в парламенті 199. На другому місці – ультраправа партія Йоббік (26 місць). Третє місце займає "Соціалістична партія Угорщини" (20 місць), повідомляє Reuters.
Партія "Демократична коаліція" і "Політика може бути іншою" виграли вісім і дев'ять місць відповідно.
Нагадаємо, що явка на парламентських виборах-2018 в Угорщині досягла 68,13% і стала найбільшою з 2002 року.
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