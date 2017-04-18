Ощадбанк виграв суд проти російського "Сбербанку"
"Сьогодні, 18 квітня 2017 року, Господарський суд м. Києва виніс рішення, згідно з яким було визнано недійсними десять торговельних марок Сбербанку, позбавлено останнього доменного імені sberbank.ua та задоволено вимогу про заборону використовувати торговельну марку "СБЕРБАНК", - йдеться у повідомленні прес-служби Ощадбанку.
15 січня 2016 року Ощадбанк подав відповідний позов до суду про захист своєї торговельної марки "Сбербанк", єдиним законним власником якої на території України є саме Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007 р.).
"Ми відстояли законні інтереси Ощадбанку, а з ними й інтереси мільйонів українців, аби вони не були введені в оману. Адже торговельна марка "СБЕРБАНК" належить виключно Державному ощадному банку України. Нам вдалося чітко обгрунтувати свою правову позицію, надати переконливі письмові докази суду та аргументувати значні недоліки доказів та позиції опонентів", - прокоментував рішення голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
7 квітня "Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.
Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).
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