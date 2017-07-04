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"Сбербанк" офіційно йде з українського ринку

У банку кажуть, що на такий крок наштовхнули санкції РНБО
"Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.
"Сбербанк" офіційно йде з українського ринку Фото: uainfo.org

"Події останнього місяця - введення санкцій РНБО, а також агресивні і наполегливі дії з боку "Національного корпусу" активізували переговорний процес з покупцем активу Ощадбанку в Україні", -  йдеться в прес-релізі банку.

Зокрема, у "Сбербанку" заявляють, що будь-які подальші агресивні дії щодо фінансової установи розцінює як умисне нанесення шкоди інтересам українських клієнтів і Україні.

У фінансовій установі сподіваються, що процес переходу активу "Сбербанку" в Україні консорціуму нових власників пройде відповідно до чинного законодавства України і в рамках міжнародного права.

Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Як повідомлялося раніше, президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

 

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07 04 2017 17:53
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