"Сбербанк" офіційно йде з українського ринку

У банку кажуть, що на такий крок наштовхнули санкції РНБО

"Сбербанк" відкрито заявив про свою готовність вийти з українського ринку.

"Події останнього місяця - введення санкцій РНБО, а також агресивні і наполегливі дії з боку "Національного корпусу" активізували переговорний процес з покупцем активу Ощадбанку в Україні", - йдеться в прес-релізі банку.

Зокрема, у "Сбербанку" заявляють, що будь-які подальші агресивні дії щодо фінансової установи розцінює як умисне нанесення шкоди інтересам українських клієнтів і Україні.

У фінансовій установі сподіваються, що процес переходу активу "Сбербанку" в Україні консорціуму нових власників пройде відповідно до чинного законодавства України і в рамках міжнародного права.

Нагадаємо, російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).