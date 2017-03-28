Сбєрбанк продав українську "дочку"

Прискорений продаж банку призведе до фіксації збитку по вкладеннях в капітал дочірнього банку

Російський банк Сбєрбанк оголошує про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

"Консорціум інвесторів купує 100% акцій ПАТ "Сбєрбанк" (Україна), яке є дочірнім банком ПАТ Сбєрбанк. У Консорціум увійдуть Норвік Банк (Латвія) і білоруська приватна компанія", - повідомляється на сайті банку.

Відповідний юридично зобов'язуючий договір підписаний 27 березня. Закриття угоди очікується в першому півріччі 2017 роки після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну.

"ПАТ "Сбєрбанк" (Україна) має необхідні кошти для виконання зобов'язань перед приватними і корпоративними клієнтами. Сподіваємося, що рішення про продаж нашого дочірнього банку сприятиме розблокуванню його офісів і відновлення нормальної роботи, що дозволить клієнтам банку продовжити безперешкодно користуватися послугами одного з найстабільніших і ефективних банків в Україні і створить основу для його подальшого розвитку", - повідомляється на сайті банку .

Також наголошується, що прискорений продаж банку призведе до фіксації збитку по вкладеннях в капітал дочірнього банку, який відіб'ється в звітності ПАТ Сбєрбанк за російськими стандартами бухгалтерського обліку.

У той же час на рівні консолідованої звітності Групи Сбєрбанку вплив угоди на звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності не буде матеріальним.

Як повідомлялося раніше, президент затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.