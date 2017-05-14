Останнє випробування ракети КНДР у НАТО назвали провокацією

У НАТО вважають, що "зараз час, коли потрібна деескалація, а не провокація"

У НАТО заявили, що тестовий запуск балістичної ракети КНДР є новим грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу для міжнародного миру та безпеки.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску.

"Саме зараз час, коли потрібна деескалація, а не провокація. Північна Корея повинна виконати свої міжнародні зобов'язання, припинити всі види діяльності, пов'язані з ракетними та ядерними програмами, відмовитися від усіх існуючих програм створення зброї масового знищення повністю та незворотно, і вступити в справжній діалог з міжнародною спільнотою", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 13 травня Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через кілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї. Джерела в американському уряді повідомили, що ракета Північної Кореї, яка була запущена 13 травня із західного району Кусон, впала на відстані приблизно 100 км (60 миль) від російського Владивостока. Проте за інформацією Міноборони Росії, ракета КНДР впала на відстані близько 500 км від території Росії та не несла жодної небезпеки для території Росії.

США закликали міжнародну спільноту до введення більш жорстких санкцій проти Північної Кореї через останній запуск ракети.