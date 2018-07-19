Отруєння в таборі "Орлятко": У 18 дітей діагностували гостру дизентерію Зонне

Також було виявлено численні порушення санітарного законодавства

Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України встановив причину отруєння дітей в дитячому таборі "Орлятко" Донецької області.

Так, у 18 з 94 хворих підтверджено діагноз гостра дизентерія Зонне, збудниками якої є шигели дизентерії Зонне (Shigella sonnei).

"Хворі перебувають під постійним контролем і отримують необхідне лікування, в даний час їх стан задовільний", - йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Також було виявлено численні порушення санітарного законодавства.

На даний момент роботу дитячого табору "Орлятко" припинено, також відкрито кримінальне провадження за фактом порушення санітарно-епідеміологічних вимог за ст. 325 ч. 1 Кримінального кодексу України.

Зазначено, що дизентерія - це інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров'я громадян.

Як повідомляв iPress.ua, інцидент стався 16 липня. Після вечері діти нездужали: підвищилася температура, почалася нудота. До з'ясування обставин отруєння роботу табору призупинили.

Прем'єр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам і відомствам вжити заходів за фактом отруєння дітей і перевірити інші дитячі установи України.

Крім того, було встановлено, що працівники "Орлятка" не дотримувалися встановленого меню харчування для дітей, порушували правила зберігання продуктів, їх обробки і товарного сусідства. Зокрема, молочні продукти зберігалися при температурі 12 градусів тепла при нормі +4, а ковбаса зовсім не мала дати виготовлення та терміну зберігання.

Також отримана інформація про те, що одна зі співробітниць табору тиждень працювала з дітьми без медичної книжки.

Зазначимо, що табір належить слов'янському підприємству "Бетонмаш", в нинішньому році в оренду його взяв керівник дитячого закладу "Яструбок", яке розташоване в 8 км від "Орлятка".