Панама відмовила Каськіву у статусі політбіженця

Екс-голову Держінвестпроекту підозрюють у розкраданні державних коштів в 2012-2013 роках – 7,5 млн гривень

Екс-керівнику Держагентства з питань залучення інвестиції часів президента Віктора Януковича Владиславу Каськіву відмовили в статусі політичного біженця.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Влада Панами відмовила Каськіву в статусі політичного біженця. Це ще не фінал, але значний крок вперед", - написав він на Facebook.

За даними МВС Владислав Каськів вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн.

Раніше, слідчі МВС вилучили один мільйон гривень із сейфа у приміщенні, що належить рідному і двоюрідному братам Каськіва.

18 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

10 вересня Владислав Каськів попросив поілтичного притулку в Панами.

3 жовтня Каськів вніс заставу і вийшов на свободу.