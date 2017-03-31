Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Панама відмовила Каськіву у статусі політбіженця

Екс-голову Держінвестпроекту підозрюють у розкраданні державних коштів в 2012-2013 роках – 7,5 млн гривень
Екс-керівнику Держагентства з питань залучення інвестиції часів президента Віктора Януковича Владиславу Каськіву відмовили в статусі політичного біженця.
Панама відмовила Каськіву у статусі політбіженця Владислав Каськів. Фото: УНІАН

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Влада Панами відмовила Каськіву в статусі політичного біженця. Це ще не фінал, але значний крок вперед", - написав він на Facebook.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Каськіва затримали у Панамі.

За даними МВС Владислав Каськів вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн.

Раніше, слідчі МВС вилучили один мільйон гривень із сейфа у приміщенні, що належить рідному і двоюрідному братам Каськіва.

18 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

10 вересня Владислав Каськів попросив поілтичного притулку в Панами.

3 жовтня Каськів вніс заставу і вийшов на свободу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2017 06:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.