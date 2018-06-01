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Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом

Понтифік побажав віруючим духовної сили
Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.
Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом Фото: reuters.com

"Дорогі брати й сестри, деякі Східні Церкви, католицькі й православні, цими днями святкують Господнє Різдво. Складаю їм свої найщиріші вітання: нехай же ці радісні святкування стануть джерелом оновленої духовної сили та сопричастя між усіма нами християнами, які визнаємо Його Господом і Спасителем", – цитує "Радіо Ватикану" слова Папи Франциска.

Понтифік також додав: "Хочу особливим чином висловити свою духовну близькість православним коптам та щиро привітати мого брата Тавадроса ІІ з радісною нагоди посвячення нового катедрального собору в Каїрі".

Нагадаємо, президент Петро Порошенко разом з родиною привітали українців з Різдвом Христовим.

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06 01 2018 22:45
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