Папа Римський сказав гею, що його створив Бог і він любить його таким

Папа Римський в бесіді з геєм Хуаном Карлосом Крузом сказав, що Бог створив його і любить таким, яким він є.

Круз став жертвою сексуального насильства з боку священика, а в квітні провів у Ватикані три дні з Папою, обговорюючи той інцидент і свою орієнтацію, повідомляє CNN з посиланням на слова Круза.

За словами Круза, понтифік заявив йому наступне:

"Ти знаєш, Хуан Карлос, це не має значення. Бог створив тебе таким. Бог любить тебе таким. Папа Римський любить тебе таким, який ти є, і ти повинен любити себе і не переживати про те, що скажуть люди".

Речник Ватикану Грег Берк пояснив журналістам, що не коментує приватні розмови Папи.

Нагадаємо, що Папа римський Франциск хрестив 34 дитини під час довгої церемонії в Сикстинській капелі. Понтифік сказав присутнім матерям, щоб вони можуть вільно годувати дітей грудьми прямо в цьому приміщенні, якщо вони голодні.