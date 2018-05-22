Папа Римський сказав гею, що його створив Бог і він любить його таким
Круз став жертвою сексуального насильства з боку священика, а в квітні провів у Ватикані три дні з Папою, обговорюючи той інцидент і свою орієнтацію, повідомляє CNN з посиланням на слова Круза.
За словами Круза, понтифік заявив йому наступне:
"Ти знаєш, Хуан Карлос, це не має значення. Бог створив тебе таким. Бог любить тебе таким. Папа Римський любить тебе таким, який ти є, і ти повинен любити себе і не переживати про те, що скажуть люди".
Речник Ватикану Грег Берк пояснив журналістам, що не коментує приватні розмови Папи.
Нагадаємо, що Папа римський Франциск хрестив 34 дитини під час довгої церемонії в Сикстинській капелі. Понтифік сказав присутнім матерям, щоб вони можуть вільно годувати дітей грудьми прямо в цьому приміщенні, якщо вони голодні.
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