Папа Римський у великодній промові побажав Україні, "охопленій кривавим конфліктом", дійти згоди

Папа Римський Франциск згадав Україну у своєму великодньому посланні Urbi et orbi.

Вранці 16 квітня він очолив урочисту великодню месу на ватиканській площі Святого Петра у присутності тисяч паломників. Після богослужіння він звернувся з центральної ватиканської базиліки з традиційним великоднім посланням, інформує LB.ua.

"Хай допоможе Добрий Пастир Україні, досі охопленій кривавим конфліктом, дійти згоди, нехай супроводжує Він починання, покликані полегшити трагічне становище тих, хто потерпає від його наслідків", - цитує його промову Радіо Ватикану.