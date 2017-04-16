Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Папа Римський у великодній промові побажав Україні, "охопленій кривавим конфліктом", дійти згоди

Глава Католицької церкви згадав Україну в Urbi et orbi
Папа Римський Франциск згадав Україну у своєму великодньому посланні Urbi et orbi.
Папа Римський у великодній промові побажав Україні, "охопленій кривавим конфліктом", дійти згоди Папа Римський Франциск. Фото: AFP

Вранці 16 квітня він очолив урочисту великодню месу на ватиканській площі Святого Петра у присутності тисяч паломників. Після богослужіння він звернувся з центральної ватиканської базиліки з традиційним великоднім посланням, інформує LB.ua.

"Хай допоможе Добрий Пастир Україні, досі охопленій кривавим конфліктом, дійти згоди, нехай супроводжує Він починання, покликані полегшити трагічне становище тих, хто потерпає від його наслідків", - цитує його промову Радіо Ватикану.

Раніше, під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2017 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.