ПОЛІТИКА НОВИНИПапа Римський Франциск згадав Україну у своєму великодньому посланні Urbi et orbi.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Римський у великодній промові побажав Україні, "охопленій кривавим конфліктом", дійти згоди
Глава Католицької церкви згадав Україну в Urbi et orbi
Папа Римський Франциск. Фото: AFP
Вранці 16 квітня він очолив урочисту великодню месу на ватиканській площі Святого Петра у присутності тисяч паломників. Після богослужіння він звернувся з центральної ватиканської базиліки з традиційним великоднім посланням, інформує LB.ua.
"Хай допоможе Добрий Пастир Україні, досі охопленій кривавим конфліктом, дійти згоди, нехай супроводжує Він починання, покликані полегшити трагічне становище тих, хто потерпає від його наслідків", - цитує його промову Радіо Ватикану.
Раніше, під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.
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16 04 2017 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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