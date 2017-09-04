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Папа Франциск просить покаятися винних у єгипетських терактах

У Ватикані відбулася урочиста меса з нагоди Вербної неділі
Під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.
Папа Франциск просить покаятися винних у єгипетських терактах Папа Франциск

Про це повідомляє "5 канал".

Традиційно, понтифік помолився за тих, хто загинув у всьому світі унаслідок насилля.

У Ватикані нині відбулася урочиста меса з нагоди Вербної неділі. Площею святого Петра пройшла процесія, несли пальмові гілки. Потім Папа Римський їх освятив.

До Ватикана з'їхалися тисячі вірян з усього світу.

Понтифік закликав тих, хто скоїв теракти, покаятися та припинити вбивати невинних, тим більш на релігійні свята.

Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя.

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09 04 2017 20:20
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