Папа Франциск просить покаятися винних у єгипетських терактах
Про це повідомляє "5 канал".
Традиційно, понтифік помолився за тих, хто загинув у всьому світі унаслідок насилля.
У Ватикані нині відбулася урочиста меса з нагоди Вербної неділі. Площею святого Петра пройшла процесія, несли пальмові гілки. Потім Папа Римський їх освятив.
До Ватикана з'їхалися тисячі вірян з усього світу.
Понтифік закликав тих, хто скоїв теракти, покаятися та припинити вбивати невинних, тим більш на релігійні свята.
Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя.
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